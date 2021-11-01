فنون ومشاهير

حفل وائل كفوري في الأردن يُثير الجدل.. حجز هليكوبتر للحضور وسعر التذكرة خيالي!

Lebanon 24
01-11-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-881333-637713494837445280.jpg
Doc-P-881333-637713494837445280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يُحيي الفنان وائل كفوري حفلاً فنياً يوم الجمعة المقبل في الخامس من تشرين ثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

 

ومن تفاصيل الحفل أنه يمكن لأي شخص يود الذهاب من عمان إلى البحر الميت لحضور الحفل حجز طائرة هليكوبتر للذهاب، فيما وصل ثمن تذاكر الحفل لفئة (VIP) إلى 300 دينار أي 420 دولارا مما يعيد إلى الأذهان أسعار تذاكر حفل الفنان عمرو دياب والتي أثارت جدلا واسعا لثمنها المرتفع.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحديث حول بيع التذاكر بأسعار خيالية في السوق السوداء وصلت إلى 900 دينار في بعض الأوقات.

 

يُذكر ان وائل كان فد تعرض لحادث سير مروع على أوتوستراد جبيل أدى إلى تحطم سياره بالكامل وقد نجا منه بأعجوبة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2021-11-01
05:31 | 2021-11-01
05:00 | 2021-11-01
04:00 | 2021-11-01
17:00 | 2021-10-31
15:00 | 2021-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website