حفل وائل كفوري في الأردن يُثير الجدل.. حجز هليكوبتر للحضور وسعر التذكرة خيالي!

يُحيي الفنان وائل كفوري حفلاً فنياً يوم الجمعة المقبل في الخامس من تشرين ثاني في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

ومن تفاصيل الحفل أنه يمكن لأي شخص يود الذهاب من عمان إلى البحر الميت لحضور الحفل حجز طائرة هليكوبتر للذهاب، فيما وصل ثمن تذاكر الحفل لفئة (VIP) إلى 300 دينار أي 420 دولارا مما يعيد إلى الأذهان أسعار تذاكر حفل الفنان عمرو دياب والتي أثارت جدلا واسعا لثمنها المرتفع.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحديث حول بيع التذاكر بأسعار خيالية في السوق السوداء وصلت إلى 900 دينار في بعض الأوقات.

يُذكر ان وائل كان فد تعرض لحادث سير مروع على أوتوستراد جبيل أدى إلى تحطم سياره بالكامل وقد نجا منه بأعجوبة.