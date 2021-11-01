فنون ومشاهير

لمحبي مسلسل "عروس بيروت".. هذا هو الموعد النهائي لانطلاق عرض الموسم الثالث

Lebanon 24
01-11-2021 | 05:00
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يواصل فريق عمل المسلسل الدرامي "عروس بيروت" من بينه ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وجو طراد ومرام العلي وكارمن لبس وغيرهم من أبطال الموسم الجديد، تصوير مشاهدهم في تركيا تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة.

 

بداية العام

وعلمت "نواعم" أن فريق عمل مسلسل "عروس بيروت" اتفق مع الجهة المنتجة للمسلسل على أن يكون مطلع العام القادم هو الموعد النهائي لانطلاق أولى حلقات الموسم الثالث والجديد من المسلسل، بعدما كان من المقرر أن يكون شهر تشرين الثاني هو الموعد المبدئي لعرض أولى حلقات الموسم، ولكن يبدو أن ضيق الوقت جعلهم يؤجّلون عرض العمل حيث  أكد مصدر خاص أن فريق عمل المسلسل بقي له ما يقرب من 45 يوم تصوير لإنهاء المشاهد ويصبح جاهزاً للعرض الدرامي.

 

غياب محمد الأحمد

على صعيد آخر، لم ينضم محمد الأحمد حتى الآن إلى فريق عمل المسلسل، حيث يصور بعض مشاهده في الموسم الثاني من مسلسل "للموت" أمام دانييلا رحمة وماغي بوغصن، وسيسافر بعدها من أجل تصوير مشاهده ضمن أحداث الموسم الثالث من "عروس بيروت" حيث تشهد شخصية آدم ضمن الأحداث تطورات مفاجئة وصادمة.

 

جدير بالذكر أن كارمن لبس التي انضمت أخيراً إلى أبطال الموسم الجديد ستجسد شخصية شقيقة الضاهر التي تأتي بأسرار ومفاجآت تقلب العمل رأساً على عقب.

المصدر: نواعم
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