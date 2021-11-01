شذى حسون ومهيرة عبد العزيز ترقصان مع محمد رمضان في طائرته الخاصة.. وتتعرضان للهجوم! (فيديو)

تعرَّضت كل من الفنانة العراقية شذى حسون والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز لموجة من الجدل والغضب بعد ظهورهما ترقصان في الطائرة الخاصة للفنان المصري محمد رمضان.

وشارك رمضان مقطع فيديو عبر خاصية "إنستغرام ريل" للاحتفال بوصول أغنيته "جو البنات" لـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، حيث ظهر وهو يرقص أمام شذى حسون ومهيرة عبدالعزيز وهما تتمايلان أثناء تواجدهما في طائرته الخاصة، وبشكل مفاجئ يفتح أزرار قميصه ليستعرض صدره العاري.

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو وإبداء غضبهم لتواجد شذى ومهيرة ، فكتبت إحداهن: "تذكرت مهيرة يوم تستشرف ع حليمة".

وكتبت أخرى منتقدة الفنانتين: "كل البنات المشهورات صارو يتلزقون في محمد رمضان وكأن الرقص معه تساوي إنجاز".

وعلَّق أحد المتابعين: "يافضيحتكم يامهيره انتي والثانيه ولا ويفك قميصه وتترقصون معه".