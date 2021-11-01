فنون ومشاهير

بعد 22 عاماً من النجاح... كم تقدر ثروة جينيفر لوبيز؟

Lebanon 24
01-11-2021 | 09:00
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تعتبر النجمة العالمية جينيفر لوبيز من أغنى النساء في العالم، فبعد مسيرة فنية عمرها 22 عاماً، تمكنت من تحقيق نجاحات ساحقة على مستوى العالم جراء أغانيها، فيديو كليباتها، أفلامها وحفلاتها.
 
وبحسب مجلة "فوربس"، حققت لوبيز حوالى 43 مليون دولار، فقط في عام 2019، أما ثروتها فوصلت إلى حدود الـ 400 مليون دولار، وفقاً لموقع "سيليبري نت وورث".
الجدير ذكره، أن جينيفر تصدرت قائمة "بيلبورد" منذ طرح ألبومها الأول عام 1999، كما تم بيع 400 ألف نسخة منه في الأسابيع الأربعة الأولى. ما جعلها تصدر 8 ألبومات و63 أغنية فردية لاحقاً، فباعت أكثر من 80 مليون تسجيل و40 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.
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