فنون ومشاهير

بعد الخطأ اللفظي الذي وقعت فيه.. نادين نسيب نجيم ترد وتضع حدا للانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2021 | 12:00
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أوضحت الممثلة نادين نسيب نجيم الخطأ اللفظي الذي وقعت فيه من دون قصد وذلك في أول تصريح مباشر للردّ على الضجة التي رافقت تصريحاتها في مهرجان الجونة السينمائي.

 

وردّت نادين على سؤال أحد الصحافيين خلال مشاركتها في ندوة عن الجمال في مصر عن الضجة التي رافقت عبارة "خرائية" التي كانت تقصد فيها كلمة "خارقة"، وما رافقها من إنتقادات ساخرة وقاسية.

 

وقالت نادين: "انت بتكون شخص منك سامعة فيها للكلمة ونيتك صافية وقصدك تقول فكرة خارقة، وانا عقلت معي وطلعت معي خرائية".

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وتابعت: "انا بالنسبة اللي خراقية من خارقة بس نحنا باللبناني ما منلفظ القاف، ولأن انا نيتي صافية ولانه فعلا ما خصني باللغة السوقية، يمكن لو بعرف هاللغة كنت انتبهت".

 

وأضافت: "الناس اللي فهموها بطريقة سيئة عندهم خبرة اكبر مني باللغة السوقية وانا تفاجأت لاني اتهمت بشي بعيد عني، وأكيد ما فينا نفوت بنوايا الناس".

 

وجاء هذا التوضيح بعد الضجة التي رافقت تصريحها في مهرجان الجونة عن وجود جزء الثاني من مسلسل "2020"، مؤكدة أنها لم تسمع بذلك إلا أذا تمكنوا من ايجاد فكرة خارقة للقيام بذلك.

 

 

المصدر: لها
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