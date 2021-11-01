مشاهير تعرضوا لحوادث سرقة.. المبالغ خيالية!

رغم ظهور كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية، التي يحرص مشاهير العالم على وضعها داخل منازلهم الفخمة، فإن الكثيرين منهم لم يسلم من عمليات السطو والسرقة، ولعل آخرهم كانت مصممة الأزياء الأميركية دوريت كيمسلي، التي استيقظت على لصوص اقتحموا قصرها، وأمروها بأن تُرشدهم عن مقتنياتها الباهظة الثمن تحت تهديد السلاح.وبالفعل تمكنوا من سرقة مجوهرات، وأشياء أخرى، تصل قيمتها لمليون دولار، ولاذوا بالفرار، ولم تستطع الشرطة حتى الآن تحديد هويتهم والقبض عليهم.ونستعرض من خلال التقرير التالي مشاهير العالم، الذين تعرضوا لحوادث سرقة، وأبرزهم:ليدي غاغا:لم تتعرض المغنية الشهيرة ليدي غاغا لسرقة أشياء ومقتنيات ثمينة، لكن تمت سرقة اثنين من كلابها بعد إطلاق النار على حارسهما، وتمكنت الشرطة في النهاية من إعادة الكلبين وهما من فئة البولدغ الفرنسي إلى غاغا، واعتقلت المتهمين وذلك بعد أن طرحت غاغا مكافاة مالية قدرها نصف مليون دولار لمن يُعيد إليها كلبيها مرة أخرى.بيونسيه:تعرضت المغنية الأميركية بيونسيه لعملية سطو على خزائن مقتنياتها في مدينة لوس أنجلوس، وتمكن اللصوص من سرقة الكثير من الفساتين والحقائب الباهظة الثمن، الخاصة بالنجمة الشهيرة، وتجاوزت قيمة المسروقات المليون دولار.مايلي سايروس:تمكن لصان في عام 2014 ممن اقتحام منزل المغنية الشهيرة مايلي سايروس في مدينة هوليوود، ولاذا بالفرار بمجموعة من المجوهرات لم يُعلن عن قيمتها وأيضاً سيارتها الفاخرة maserati sedan.ليندسي لوهان:وقعت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان ضحية لعصابة مختصة بسرقة منازل المشاهير، وتمكنت هذه العصابة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها من سرقة ملابس ومجوهرات بقيمة 130 ألف دولار من لوهان، بعد مداهمة منزلها في هوليوود هيلز.كيم كاردشيان:في عام 2016، تعرضت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كاردشيان للسرقة بالإكراه، أثناء وجودها في فندق بمدينة باريس الفرنسية، خلال حضورها أسبوع الموضة هناك، وتم القبض على السارق ومازال ينتظر محاكمته في هذه القضية بعد أن تمكن من سرقة مجوهرات وهاتف كيم الخلوي وكان من ضمن المسروقات خاتم ماسي بقيمة 4 ملايين دولار، وقيمة المسروقات إجمالاً وصلت إلى 11 مليون دولار.باريس هيلتون:في عام 2008، تعرضت وريثة سلسلة فنادق هيلتون، باريس هيلتون، لخمس عمليات سرقة خلال ثلاثة أشهر فقط، وتمت سرقة مقتنيات شخصية عديدة منها: ملابس، وأموال، وزجاجات مشروبات كحولية، وأثواب من توقيع مصممي أزياء صنعوها خصيصاً لها، ومجوهرات تبلغ قيمتها مليونَيْ دولار.