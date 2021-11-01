فنون ومشاهير

بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2021 | 08:25
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انفعلت الفنانة المصرية وفاء مكي خلال الحديث عن تجربة دخولها السجن، وقالت "مش عايزة أتكلم في موضوع السجن، حاجة فاتت وانتهت من حاجة وعشرين سنة، حنفضل نعيد ونزيد".
 
وأضافت وفاء مكي، على قناة النهار: "تجربتي تفيد الاخرين او لا تفيدهم، أنا لا يهمني. انا اليوم لست كما كنت عليه سابقا". 
 
وأضافت: "ابني يدخل على الانترنت ويعلم تماما ان والدته لم تدخل السجن في قضية شرف أو قضية مخلة بالاداب وهذا ما يهمني".
   
وعن مزاعم تعذيب العاملات الاجنبيات، قالت: "هل أحد شاهدني وأنا أعذبهن"، واستشهدت بآية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
 
وكانت مكي دخلت الى السجن 10 سنوات بتهمة تعذيب العاملات الاجنبيات في منزلها. 
المصدر: لها
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