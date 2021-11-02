نوال الزغبي في العراق.. حضور جماهيري فاق التوقعات ونجاح كبير

تمكنت النجمة الذهبية نوال الزغبي من احتلال "الترند" أمس في أكثر من دولة عربية، تزامنا مع إحيائها ثاني ليالي مهرجان بابل الدولي في العراق، حيث عادت نوال إلى بغداد بعد غياب سنوات طويلة عنها، لتستقبل بحفاوة كبيرة، وبحفل جماهيري تخطى الحضور فيه كل التوقعات. فقد جاء العراقيون من مختلف المحافظات للقاء نوال ومشاركتها ليلتها التي غصت بأكثر من 6000 شخص في المدرج وما يفوق الـ 2000 خارجه لم يتمكنوا من الدخول.نوال غنت عددا كبيرا من أغنياتها، وقد ردد الجمهور العراقي معها أغنية "عكس الطبيعة" وتفاعلوا معها بشكل كبير، كما "أرقص" و"عليه ابتسامة"، ومختلف أغنياتها التي صدرت مؤخرا، الجديدة كما القديمة منها وعشرات الأغاني التي يحفظها عن ظهر قلب.نوال تألقت بفستان من لابورجوازي، وعلى المسرح لبست علم العراق ووجهت للجمهور العراقي كلمة قالت فيها: أنتم العشق. أجمل جمهور. أول من آمن بي وتابعني ودعمني هو أنتم. كما وعدتهم بليلة ثانية قريبا جدا.