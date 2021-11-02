فنون ومشاهير

فنانون حاولوا الانتحار ونجوا.. من هم؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 04:00
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المشاهير كغيرهم من البشر يعانون المشاكل الاجتماعية والنفسية وربما في بعض الحالات اكثر من الاشخاص العاديين بسبب طبيعة عملهم المليئة بالضغوط.
 
نستعرض إليكم بعض هؤلاء النجوم الذين حاولوا الانتحار كل حسب حالته الخاصة:
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حاولت اكثر من مرة الانتحار رغم زواجها من رجل تحبه، فهي اصيبت بالوسواس القهري بعد انجابها لطفلتين.
دنجوان السينما المصرية رشدي اباظة حاول الانتحار بسبب زوجته سامية جمال، التي تركت البيت اثر شجار مع زوجها بسبب ابنته من امراة ثانية، فأصيب بإكتئاب دفعه لمحاولة الانتحار عدة مرات.
الممثلة يسرا حاولت الانتحار في سن صغيرة بعد رسوبها في الدراسة عن طريق ابتلاع كمية كبيرة من الحبوب، لكن أهلها أنقذوها في اللحظات الاخيرة.
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