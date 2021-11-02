محمد رمضان يوقع تعهداً غريباً قبل حفله!

وقع الفنان محمد رمضان تعهداً بالإلتزام بسلوكيات المهنة والقواعد العامة وعدم الظهور عارياً على المسرح والالتزام بالقواعد العامة، وذلك بحسب رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين في مصر، منصور هندي.

من ناحية أخرى كشف عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية حلمي عبد الباقي، ان رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وحينها جلسنا معه واشترطنا عليه الالتزام بالسلوكيات القويمة للفن المصري، وألا يخلع ملابسه على المسرح، وذلك احتراما للجمهور.الجدير بالذكر أن رمضان كان قد أثار الجدل مؤخراً مؤخرا إثر نشره فيديو مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا.