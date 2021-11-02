فنون ومشاهير

محمد رمضان يُشعل "موسم الرياض" ويوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي العهد السعودي (فيديو)

Lebanon 24
02-11-2021 | 06:00
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قام الفنان المصري محمد رمضان بتوجيه رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال إحيائه حفلا غنائيا، أمس الاثنين، ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

ونشر رمضان مقطع فيديو يجمعه برئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، خلال حفل افتتاح موسم الرياض، موجها الشكر إلى الملك سلمان وولي العهد، وتركي آل الشيخ، والجمهور السعودي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)


 

وضم مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان لقطات من الحفل الذي أقامه ضمن فعاليات موسم الرياض وسط حضور وتفاعل جمهوره.

المصدر: سبوتنيك
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