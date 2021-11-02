الموت يغيّب صباح فخري.. عملاقُ القدود الحلبيّة

غيّب الموت، اليوم الثلاثاء، المطرب السوري القدير صباح فخري عن عمرٍ ناهز 88 عاماً.

ونعت وزارة الاعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان الراحل الذي تميز بمسيرة فنيّة ضخمة.

ويعدّ فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي فنان ومغنّ من أعلام الموسيقى الشرقية، وقد تميّز بتأديته القدود الحلبية.

وولد فخري يوم 2 أيار عام 1933 في حلب - سوريا، وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق.

تخرّج فخري من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق، بعد أن درس الموشّحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والصولفيج والعزف على العود.

ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيون السوريون الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنّام.

وخلال مسيرته الفنية، شارك فخري في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.