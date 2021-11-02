محمد هنيدي يغني بالإنكليزية

أعلن الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر عن كتابته للمرة الأولى أغنية للممثل المصري محمد هنيدي والتي غناها في افتتاح مسرحيته "سلام مربع" ضمن موسم الرياض.

وكتب قمر في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقًا منشوره بصورة من بوستر مسرحية هنيدي: "النهارده هيشهد التاريخ وهيكتب أول خطوه للعالميه ..أول اغنيه ليا باللغه الانجليزيه من كلماتي ومن الحان عمرو مصطفى وغناء المطرب العالمي الفنان محمد هنيدي مع اول يوم عرض لمسرحية سلام مربع بموسم الرياضكونجراتيليشنز لفريق العمل".ويشارك في بطولة "سلام مربع" إلى جانب محمد هنيدي؛ آيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، ميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، وتدور قصتها حول "مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.."، وسبق أن قدّم هنيدي شخصية المطرب عاثر الحظ في فيلم "عندليب الدقي" سنة 2008.