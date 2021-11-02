فنون ومشاهير

محمد هنيدي يغني بالإنكليزية

Lebanon 24
02-11-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-881900-637714786730270861.jpg
Doc-P-881900-637714786730270861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر عن كتابته للمرة الأولى أغنية للممثل المصري محمد هنيدي والتي غناها في افتتاح مسرحيته "سلام مربع" ضمن موسم الرياض.
 
وكتب قمر في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي "تويتر" مرفقًا منشوره بصورة من بوستر مسرحية هنيدي: "النهارده هيشهد التاريخ وهيكتب أول خطوه للعالميه ..أول اغنيه ليا باللغه الانجليزيه من كلماتي ومن الحان عمرو مصطفى وغناء المطرب العالمي الفنان محمد هنيدي مع اول يوم عرض لمسرحية سلام مربع بموسم الرياض
كونجراتيليشنز لفريق العمل".
ويشارك في بطولة "سلام مربع" إلى جانب محمد هنيدي؛ آيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، ميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، وتدور قصتها حول "مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.."، وسبق أن قدّم هنيدي شخصية المطرب عاثر الحظ في فيلم "عندليب الدقي" سنة 2008.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:03 | 2021-11-02
15:00 | 2021-11-02
14:59 | 2021-11-02
14:23 | 2021-11-02
14:17 | 2021-11-02
14:08 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website