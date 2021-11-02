هذا ما فعلته معجبة أثناء قربها من محمد حماقي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي عبر الصفحات لمعجبة رمت نفسها أمام سيارة الفنان المصري محمد حماقي، لرؤيته والتقاط صورة تذكارية معه.

وفي التفاصيل أثناء وجود حماقي في سيارته بعد إحياء حفل غنائي بأحد الفنادق في الإسكندرية، ظهرت فجأة أمامه فتاة ومنعته من التحرك، وسط محاولة مرافقيه منعها، وكانت المعجبة تسعى للوصول إليه.وسرعان ما تدخل حماقي وطلب من المرافقين السماح لها بالاقتراب منه، وأخذت صورة معه بحماس كبير وإعجاب، كما أبدى حماقي تفاعله معها، وتحدث معها لبعض الوقت.