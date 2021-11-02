لاميتا فرنجية في لندن... هكذا بدت (صور)

استعرضت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية إطلالتها في لندن بصور شاركتها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



وظهرت لاميتا برفقة صديقتها كما ظهرت وهي تصعد إلى سيارة فارهة إذ ارتدت فستانًا أسود قصيرًا وكعبًا عال، وسرحت شعرها كالعادة بطريقة ناعمة ولافتة.