نجمات تزوجن رجالاً في عمر أبنائهن... من هنّ؟

نجمات تزوجن من رجال في عمر أبنائهن بينهن سمية الخشاب التي ارتبطت بالفنان أحمد سعد ثم انتهت علاقتهما بالانفصال. واللافت في هذه الزيجات أن أغلبها لم يكتب لها الاستمرارية وآلت إلى الطلاق في نهاية المطاف. فإليكم أبرز نجمات تزوجن من رجال في عمر أبنائهن:سمية الخشاب وأحمد سعدفي عام 2017 أثارت زيجة الفنانة سميّة الخشاب من الفنان أحمد سعد ضجة وسط جمهورها بسبب فارق العمر الكبير بينهما إذ كانت العروس تبلغ من العمر 51 عاما فيما الزوج لم يتجاوز الـ 37. ولكن هذه الزيجة التي بدأت روحانية كما قال الثنائي، انتهت بالانفصال والطلاق وفضائح ودعاوى قضائية واتهامات متبادلة بالسرقة.الفنانة سوسن بدركذلك تزوجت الفنانة سوسن بدر بين زيجاتها المتعددة الشاب فريد المرشدي الذي تكبره بـ20 عاما وهو حفيد الفنان الراحل فريد شوقي. لكن هذا الزواج لم يدم كثيرا وانتهى بالانفصال، ثم تزوج الأخير من الفنانة داليا البحيري وانفصل عنها ثم قضى مصرعه بحادث سير.الفنانة غادة بشورخاضت الفنانة السورية غادة بشور تجربة الزواج من شاب بعمر أبنائها عندما تزوجت من عريس شاب يصغرها بـ20 عاما ويُدعى أيمن لحام، لكن عمر هذا الزواج كان قصيرا ولم يدم لأكثر من 3 أشهر خرجت من بعدها لتتحدث عن الخيانة.الفنانة غادة عبد الرازقالفنانة غادة عبد الرازق المتزوجة حالياً من المصور هيثم زينتا أثارت الجمهور عند إعلانها هذه الزيجة العام الماضي وتعرضت لانتقادات إذ يصغرها بنحو 16 عاما.الفنانة الراحلة صباحالفنانة الراحلة صباح خاضت تجربة الزواج من رجال بعمر أبنائها مرات عدة أبرزها كانت زيجتها من "فادي " ملك جمال لبنان والذي كان يصغرها بـ25 عاماً.الفنانة ليلى غفرانزواج لم يكن موفق للفنانة المغربية ليلى غفران التي ارتبطت بعريس من عمر ابنتها، وتزوجته عندما كانت تبلغ من العمر 53 عاما فيما هو بالكاد أكمل ال24 عاما حينها. لكن هذا الزواج لم يدم سوى لعامين وانتهى بالانفصال في عام 2007.