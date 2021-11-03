فيديو قديم ونادر لأصالة من مرحلة المراهقة... شاهدوا كيف كانت

نشرت ابنة الفنانة أصالة شام الذهبي، عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو نادراً لوالدتها، بدت فيه في مرحلة المراهقة وهي تتحدث عن أمنيتها أثناء إجراء مقابلة معها بأن تصبح طبيبة، وهي المهنة التي تمارسها ابنتها شام، كما تمنت أن تصبح فنانة مشهورة، وهو ما تحقق بالفعل...

وعلّقت شام على المقطع قائلةً: "يا رب كون حققت جزء من أمنياتك يا أنبل وأغلى أم في الدنيا".

وكانت أصالة أحيت حفلاً غنائياً في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، بحضور حشد كبير من محبيها وجمهورها، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.