فنون ومشاهير

اللحظات الأخيرة للراحل صباح فخري في المستشفى.. ابنه يروي التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:30
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روى أنس صباح فخري، اللحظات الأخيرة في حياة والده خلال تواجده في المستشفى، مؤكداً أن الراحل ملك لكل العالم العربي والعزاء ليس فقط لعائلته.

 

وقال في اتصال هاتفي مع برنامج MBCTrending: "لحظاته الأخيرة كانت جداً هادئة، عاش عزيزاً ومات عزيزاً وكان بكامل وعيه لآخر لحظة وكان دائماً حاضراً وموجوداً كعادته".

 

وأضاف أنس: "كان صباح فخري وبقيّ صباح فخري وسيبقى صباح فخري. كان الأسطورة الحيّة القادرة على القيام بما لا يقدر البشر العاديين على القيام بها. والآن بات أسطورة حلب".

 

ولفت إلى أنه لم يترك أي وصية خاصة له و"آخر ما قال لي الله يرضى عليك".

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وتوفي الفنان القدير أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ88 عاماً في مستشفى الشامي في دمشق بعد أزمة صحية وسيتم تشييعه غداً الخميس، وسينطلق الموكب من دمشق إلى مسقط رأسه حلب.

 

 

 

المصدر: لها
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