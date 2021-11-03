بأجواء عائلية بسيطة فنانة سورية تحتفل بعقد قرانها.. تعرفوا إلى العريس (صور)

احتفلت الفنانة السورية شهد برمدا بعقد قرانها على أحمد الصالح، لاعب منتخب سوريا لكرة القدم في أحد المطاعم وبحضور بعض الأصدقاء والمقربين في أجواء عائلية بسيطة.

وشاركت برمدا متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقاطع فيديو وصور عفوية وثّقت من خلالها تفاصيل احتفالها مع عريسها بتلك المناسبة السعيدة والحب الكبير الذي يجمع بينهما.

ونشرت شهد أيضاً صورة من عقد الزواج بعد توثيقه، وعبّرت عن سعادتها بتعليق كتبت فيه: "أخدتو شرعاً وقانوناً هالمرة"، بينما شارك زوجها الصورة عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابه في "إنستغرام"، مع التعليق: "أنا يلي أخدتك هالمرة بكل قوانين الدنيا".

وانتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية للثنائي، ولفتت شهد الأنظار بفستانها الناعم الذي اختارته باللون الأحمر وقد بدت في غاية الخجل بين المدعوين، خاصة عندما قطعت قالب الحلوى، حيث حاولت الاختباء في أحضان زوجها وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وتمنّوا لهما دوام الحب والسعادة.