فنون ومشاهير

بأجواء عائلية بسيطة فنانة سورية تحتفل بعقد قرانها.. تعرفوا إلى العريس (صور)

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-882112-637715352190066694.jpg
Doc-P-882112-637715352190066694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

احتفلت الفنانة السورية شهد برمدا بعقد قرانها على أحمد الصالح، لاعب منتخب سوريا لكرة القدم في أحد المطاعم وبحضور بعض الأصدقاء والمقربين في أجواء عائلية بسيطة.

 

وشاركت برمدا متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقاطع فيديو وصور عفوية وثّقت من خلالها تفاصيل احتفالها مع عريسها بتلك المناسبة السعيدة والحب الكبير الذي يجمع بينهما.

 

 
 

ونشرت شهد أيضاً صورة من عقد الزواج بعد توثيقه، وعبّرت عن سعادتها بتعليق كتبت فيه: "أخدتو شرعاً وقانوناً هالمرة"، بينما شارك زوجها الصورة عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابه في "إنستغرام"، مع التعليق: "أنا يلي أخدتك هالمرة بكل قوانين الدنيا".

 

 

وانتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية للثنائي، ولفتت شهد الأنظار بفستانها الناعم الذي اختارته باللون الأحمر وقد بدت في غاية الخجل بين المدعوين، خاصة عندما قطعت قالب الحلوى، حيث حاولت الاختباء في أحضان زوجها وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وتمنّوا لهما دوام الحب والسعادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2021-11-03
09:00 | 2021-11-03
08:25 | 2021-11-03
07:32 | 2021-11-03
07:18 | 2021-11-03
06:49 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website