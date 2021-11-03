فنون ومشاهير

بعد أغاني المهرجانات.. مفاجأة غريبة من سمية الخشاب

Lebanon 24
03-11-2021 | 12:00
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فاجأ مغني الراب فرغلي بلاكس جمهوره بالإعلان عن مشاركته الفنانة سمية الخشاب في أغنية جديدة بطريقة "الراب". 

ونشر فرغلي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، صورة جمعته مع الخشاب، وعلّق عليها بالقول: "سمية الخشاب هتعمل راب، ياترى هتدس حد؟ يا ترى مين الكاتب؟ ياترى هيطلع هيتاية؟ أسئلة كتير أنتم عارفين إجابتها بس ماتقولوش لحد".
 


وسبق للخشاب أن خاضت تجربة تقديم أغاني المهرجانات مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وحققت نجاحاً كبيراً فور طرح الأغنية على "يوتيوب"، لتكون بذلك أول فنانة تخوض تجربة تقديم المهرجانات والراب معاً.

يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "موسى" الى جانب الفنانين: محمد رمضان وهبة مجدي وسيد رجب وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

المصدر: لها
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