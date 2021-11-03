فنون ومشاهير

من بروس ويليس إلى جوليان مور.. مشاهير ولدوا داخل قواعد عسكرية

Lebanon 24
03-11-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-882162-637715407568478148.jpeg
Doc-P-882162-637715407568478148.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ولد الكثير من مشاهير هوليوود داخل قواعد عسكرية تابعة للجيش، وهي مكان لوضع المعدات وإجراء التدريبات العسكرية، وحظي نجوم كبار، مثل: بروس ويليس، وجوليان مور، وغيرهما، بمكان ولادة استثنائي داخل هذه القواعد العسكرية.
 
بروس ويليس
يجهل الكثيرون هذه المعلومة عن النجم الأميركي الشهير بروس ويليس، ولد ويليس عام 1955 داخل قاعدة عسكرية في مدينة إيدار أو برشتاين، غرب ألمانيا، فوالدته ألمانية ووالده أميركي، وعاش النجم الشهير عامين كاملين داخل هذه القاعدة العسكرية الألمانية، وفي عام 1957 انتقلت أسرة ويليس بالكامل إلى نيو جيرسي.

جوليان مور
ولدت الممثلة الجميلة جوليان مور عام 1960، داخل قاعدة عسكرية في ولاية نورث كارولينا الأميركية، وولدت مور لأب يعمل في سلاح المظلات بالجيش الأميركي، وتدرج في المناصب حتى تقلد منصب قاضٍ عسكري.

مارتن لورانس
عام 1965، ولد الممثل الأميركي مارتن لورانس في قاعدة عسكرية ألمانية بمدينة فرانكفورت، وكان والده يخدم حينها في الجيش الأميركي، وكان هو الطفل الرابع بين ستة أبناء.

بيتر سارسجارد
ولد الممثل الأميركي بيتر سارسجارد عام 1971، داخل قاعدة عسكرية أميركية في ولاية إلينوي، حيث كان يعمل والده مهندساً لدى القوات الجوية، وكانت عائلته دائمة التنقل من مكان لآخر، وفقاً لظروف عمل والده.


تاميرا موري
عام 1978، ولدت الممثلة الأميركية تاميرا موري في قاعدة عسكرية بألمانيا الغربية، موجودة بمدينة غيلنهاوزن، حيث كان والدها يعمل بالجيش الأميركي في ذلك الوقت، وبعد دقائق قليلة من ولادة تاميرا ولدت شقيقتها التوأم تيا في نفس القاعدة العسكرية. 

جوني غاليكي
عام 1975، ولد الممثل الأميركي جوني غاليكي داخل قاعدة عسكرية في بلجيكا، حيث كان والده يعمل مدرساً لإعادة التأهيل، وأيضاً يعمل لدى السلاح الجوي الأميركي، وتعود أصول الممثل وعائلته إلى عدة جذور: بولندية، إيطالية، وإيرلندية.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:00 | 2021-11-03
15:25 | 2021-11-03
14:11 | 2021-11-03
14:05 | 2021-11-03
13:55 | 2021-11-03
13:42 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website