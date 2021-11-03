من بروس ويليس إلى جوليان مور.. مشاهير ولدوا داخل قواعد عسكرية

ولد الكثير من مشاهير هوليوود داخل قواعد عسكرية تابعة للجيش، وهي مكان لوضع المعدات وإجراء التدريبات العسكرية، وحظي نجوم كبار، مثل: بروس ويليس، وجوليان مور، وغيرهما، بمكان ولادة استثنائي داخل هذه القواعد العسكرية.

بروس ويليسيجهل الكثيرون هذه المعلومة عن النجم الأميركي الشهير بروس ويليس، ولد ويليس عام 1955 داخل قاعدة عسكرية في مدينة إيدار أو برشتاين، غرب ألمانيا، فوالدته ألمانية ووالده أميركي، وعاش النجم الشهير عامين كاملين داخل هذه القاعدة العسكرية الألمانية، وفي عام 1957 انتقلت أسرة ويليس بالكامل إلى نيو جيرسي.جوليان مورولدت الممثلة الجميلة جوليان مور عام 1960، داخل قاعدة عسكرية في ولاية نورث كارولينا الأميركية، وولدت مور لأب يعمل في سلاح المظلات بالجيش الأميركي، وتدرج في المناصب حتى تقلد منصب قاضٍ عسكري.مارتن لورانسعام 1965، ولد الممثل الأميركي مارتن لورانس في قاعدة عسكرية ألمانية بمدينة فرانكفورت، وكان والده يخدم حينها في الجيش الأميركي، وكان هو الطفل الرابع بين ستة أبناء.بيتر سارسجاردولد الممثل الأميركي بيتر سارسجارد عام 1971، داخل قاعدة عسكرية أميركية في ولاية إلينوي، حيث كان يعمل والده مهندساً لدى القوات الجوية، وكانت عائلته دائمة التنقل من مكان لآخر، وفقاً لظروف عمل والده.تاميرا موريعام 1978، ولدت الممثلة الأميركية تاميرا موري في قاعدة عسكرية بألمانيا الغربية، موجودة بمدينة غيلنهاوزن، حيث كان والدها يعمل بالجيش الأميركي في ذلك الوقت، وبعد دقائق قليلة من ولادة تاميرا ولدت شقيقتها التوأم تيا في نفس القاعدة العسكرية.جوني غاليكيعام 1975، ولد الممثل الأميركي جوني غاليكي داخل قاعدة عسكرية في بلجيكا، حيث كان والده يعمل مدرساً لإعادة التأهيل، وأيضاً يعمل لدى السلاح الجوي الأميركي، وتعود أصول الممثل وعائلته إلى عدة جذور: بولندية، إيطالية، وإيرلندية.