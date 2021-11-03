ملكة جمال لبنان السابقة على سرير المستشفى... وهذا وضعها الصحيّ (صور)

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو، عن دخولها المستشفى لاجراء بعض الفحوصات الطبيّة. وقد نشرت صورا على سرير المستشفى، وقالت إنها لا تشعر أنها بخير منذ بضعة أيام.

وفي صورة ثانية، شكرت حلو الله، وكشفت أنها أصبحت بخير.