فنون ومشاهير

ملكة جمال لبنان السابقة على سرير المستشفى... وهذا وضعها الصحيّ (صور)

Lebanon 24
03-11-2021 | 07:32
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أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو، عن دخولها المستشفى لاجراء بعض الفحوصات الطبيّة. وقد نشرت صورا على سرير المستشفى، وقالت إنها لا تشعر أنها بخير منذ بضعة أيام.
 
وفي صورة ثانية، شكرت حلو الله، وكشفت أنها أصبحت بخير.
 
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بيرلا حلو

مستشفى

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