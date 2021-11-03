فنون ومشاهير

بطلة "ريا وسكينة" في حالة حرجة

Lebanon 24
03-11-2021 | 08:25
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كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي، عن الحالة الصحية لوالدتها، مؤكدة أن حالتها حرجة.

وقالت نيفين، عبر مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، في برنامج "مساء dmc"، إن والدتها موجودة حاليا بالرعاية المركزة وحالتها الصحية غير مستقرة.

ولفتت إلى أنه بعد كل هذا منعها الأطباء من مغادرة المستشفى من جديد؛ لوضعها على جهاز التنفس وغيره من الأجهزة الصحية؛ لمراقبة الرئة وعضلة القلب ومستوى الأكسجين بالدم.

وتعد الفنانة سهير البابلي واحدة من أشهر نجمات الوسط الفني، اللاتي استطعن النجاح على مستوى السينما والمسرح والدراما، ومن أشهر أعمالها مسرحية "ريا وسكينة"، والعمل الفني "بكيزة وزغلول"، الذي قدم سينمائيا ودراميا.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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