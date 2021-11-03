فنون ومشاهير

تسريب صور لـ ولدَي لجين عمران!

Lebanon 24
03-11-2021 | 13:27
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لابن الإعلامية السعودية لجين عمران سمير، وذلك للكشف عن ملامحه، بعد أن كانت قد أخفته في صورة سابقة.
 
وفي التفاصيل نشرت لجين عمران صورة تجمعها بابنها، من عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ فترة، واللافت في الأمر هو قيام لجين بتخبئة وجهه، ما أثار استغراب الجمهور.
وقام أحد بتسريب صورة واضحة لابنها كما تم تسري صورة لابنتها وتناقلها المتابعون من دون أخذ سرية حياتها الشخصية بعين الاعتبار.
 
 
 
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