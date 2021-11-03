22
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
تسريب صور لـ ولدَي لجين عمران!
Lebanon 24
03-11-2021
|
13:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لابن الإعلامية السعودية لجين عمران سمير، وذلك للكشف عن ملامحه، بعد أن كانت قد أخفته في صورة سابقة.
وفي التفاصيل نشرت لجين عمران صورة تجمعها بابنها، من عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ فترة، واللافت في الأمر هو قيام لجين بتخبئة وجهه، ما أثار استغراب الجمهور.
وقام أحد بتسريب صورة واضحة لابنها كما تم تسري صورة لابنتها وتناقلها المتابعون من دون أخذ سرية حياتها الشخصية بعين الاعتبار.
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
07:47 | 2021-11-03
03/11/2021 07:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:00 | 2021-11-03
خبيرة تجميل سعودية تظهر من دون حجاب وجمالها يخطف الأنظار (فيديو)
15:25 | 2021-11-03
فنانة يزفها والدها على كرسي متحرك... (فيديو)
15:00 | 2021-11-03
من بروس ويليس إلى جوليان مور.. مشاهير ولدوا داخل قواعد عسكرية
14:11 | 2021-11-03
بتنورة قصيرة وقميص ناعم...هكذا ظهرت مريم أوزرلي في شوارع لندن (صور)
14:05 | 2021-11-03
نجمة ستار أكاديمي تستعرض جسمها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير (صورة)
13:55 | 2021-11-03
معجب يقبّل ميريام فارس...كيف كانت ردة فعلها؟ (فيديو)
فيديو
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 03:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 03:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
04/11/2021 03:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact