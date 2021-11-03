فنون ومشاهير

هل دخلت كايلي جينر القفص الذهبي؟ (صورة)

Lebanon 24
03-11-2021 | 13:42
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، وهي تضع خاتم الزواج في يدها اليسرى، وقد أثار هذا الموضوع حالة من الجدل، بما يتعلق بدخولها القفص الذهبي.
 
وانهال متابعو جينير بتعليقات المباركة لها، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة، ولم تدلِ جينير بعدها بأي تصريح حتى الآن، إلا أنها أثارت الجدل بشكل كبير.
من ناحية أخرى التقطت صور لجينر مؤخراً تظهر حملها، وهي تقف إلى جانب سيارتها من نوع "رولز رويس" ويبلغ سعرها حوالى 300 ألف دولار أميركي، بحسب صحيفة الديلي مايل البريطانية.
 
 
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