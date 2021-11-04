خلاف كبير بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي.. هذه حقيقته (فيديو)

انتشرت أخيراً شائعات عن وجود خلاف كبير بين الممثلة نادين نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي وبينها وبين شركة "الصبّاح" بسبب مسلسل "2020"، والحديث عن انسحابها من العمل، وقد أكدت لما الصبّاح ممثلةً عن شركة "الصباح" في تقرير لبرنامج mbctrending أن لا مشكلة بينهم وبين نادين، وليس هناك أي خلاف مع النجم السوري.

وحسمت الصبّاح الجدل الحاصل بالتأكيد أن نهاية الجزء الأول من المسلسل تركت الأمر محسوماً لناحية القصة والشخصيات، وبالتالي وجدوا صعوبة في العثور على فكرة مناسبة تضاهي النجاح الذي حققه الجزء الأول خلال عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وأكدت لما الصبّاح أن هناك فكرتين للجزء الثاني، والتباحث جارٍ لاختيار الأفضل، ولكن حتى الساعة لم تُحسم مسألة وجود جزء جديد للعمل.

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وكانت نادين قد أكدت أن لا خلافات في الكواليس بينها وبين الجميع، معبرةً عن محبتها للمنتج اللبناني صادق الصباح وقصي الخولي.

وأوضحت في تصريح صحافي أن سبب عدم استكمال مسلسل "2020" هو صعوبة العثور على فكرة تليق بنجاح الجزء الأول، معلقةً: "لقينا إنه ما قدرنا نطلع بقصة تليق بنجاح الجزء الأول، ممكن بعدين نطلع بأفكار خارقة، ممكن تصير".