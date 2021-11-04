فنون ومشاهير

فيديو متداول: شخص يرمي المال على نجوى كرم أثناء وصلتها الغنائية.. شاهدوا ماذا فعلت

Lebanon 24
04-11-2021 | 04:00
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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي التداول مؤخرا بمقطع فيديو قديم من إحدى الحفلات الغنائية التي أحيتها الفنانة نجوى كرم.

 

ويظهر في الفيديو أح الأشخاص وهو يرمي كميات من المال على الفنانة نجوى كرم أثناء وقوفها على المسرح وتقديمها لوصلتها الغنائية، وكان رد فعلها سريعًا، حيث أنها انفعلت ووجهت نقدًا قاسيًا لهذا الشخص مؤكدة أن التصرف الذي قام به يعتبر إهانة بالنسبة لها وأنها لا تشترى بالمال.

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وبحسب ما قالت نجوى كرم خلال الفيديو: "أنا طول عمري ما بحب المشاكل على المسرح، بس أنت الليلة عم تقلل ذوق معنا، الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك، حرام عليك وعيب عليك اللي بتعمله".

 

من جهة أخرى، لم تتأخر نجوى كرم في تقديم التعازي في وفاة الفنان السوري صباح فخري الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، وكتبت عبر حسابها الرسمي على انستغرام : "خسارة ما بتتعوض لكل لبلاد الشام، والطرب الأصيل، الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبية، وإن شاء الله تكون نفسه بالسما".

 

 

 

المصدر: البوابة
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