فنون ومشاهير

ممثلة تعلن خطوبتها على حبيبتها!

Lebanon 24
04-11-2021 | 12:00
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بعد علاقة دامت لنحو عامَين، أعلنت الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت، نجمة سلسلة أفلام "Twilight" خطوبتها رسمياً على حبيبتها ديلان ماير التي تعمل في مجال كتابة السيناريو.
 
 
وفي التفاصيل، قالت ستيوارت خلال مقابلة مع البرنامج الإذاعي "The Howard Stern Show":" سنتزوّج بالتأكيد. أردتُ أن تعرض عليّ الزّواج وأوضحتُ تماماً ماذا أريد! وقد استجابت! سوف نتزوّج!"

وكانت ستيوارت التي سوف تطلّ قريباً في دور الأميرة ديانا قد ظهرت للمرّة الأولى مع ماير في آب 2019 حين تبادلتا عناقاً حميماً بعد انفصال ستيوارت عن العارضة ستيلا ماكسويل.

ويُشار إلى أن ستيوارت (31 عاماً) كانت قد أعلنت في العام 2017 عن ازدواجيّتها الجنسية، وسبق أن ربطتها علاقة عاطفية بالممثل روبرت باتينسون، الذي شاركها بطولة "Twilight".
 

وسردت ستيوارت أن المرة الأولى التي عبّرت فيها عن حبها لماير كانت أثناء تواجدهما في إحدى الحانات، حيث انتظرت مغادرة الأصدقاء الذين كانوا برفقتهما وقالت لها: "أنا مغرمة بك". وكشفت عن أنها تريد أن يكون حفل زفافهما مميّزاً وغير تقليدي.
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