فنون ومشاهير

مُجددا محمد رمضان يُثير الجدل: ألقى أموالا على الجمهور.. وغضب كبير على السوشيل ميديا (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2021 | 06:00
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تم تداول مقطع فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري محمد رمضان من حفله الأخير الذي قدمه ضمن موسم الرياض 2021.

 

وظهر رمضان في الفيديو وهو يمسك كيساً كبيراً أخرج منه أموالاً وقام بإلقائها على الجمهور الحاضر للحفل، مما تسبب في غضب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا الذين وجهوا له الانتقادات على تصرفه هذا، ليسبب أزمة جديدة ضمن أزماته المتعددة في الفترة الأخيرة.

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وكان محمد رمضان قد ظهر على مسرح الحفل وقد فتح أزرار القميص الذي كان يرتديه ليظهر عاري الصدر والبطن رغم تعهده في نقابة الموسيقيين بأنه سوف يلتزم بالقواعد التي وضعتها النقابة بالتزام الآداب العامة على المسرح.

المصدر: نواعم
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