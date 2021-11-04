فنون ومشاهير

تعليق مفاجئ من والد إيميه صياح على تمثيلها في "الهيبة".. وهكذا ردت عليه

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:00
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كتب والد الممثلة إيميه صياح تعليقا مفاجئا عن تمثيلها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" الذي يعرض حالياً.

 

وكتب الصحافي إبراهيم صياح عبر صفحته الخاصة على تويتر: "إلى إيميه الصياح حبيبتي بابا، طفولتك استثنائية، في المدرسة طليعيّة، في الجامعة ابدعت ،في التلفزيون نجحت، في التقديم حلّقت، اما في التمثيل ، فلا حول ولا قوة…بابا ، افتخر بك، افتخر بك. ايمية ، تتكاملين مع ريتا وايلي بعناية الماما جاكلين لتوفير الاوكسيجين الطبيعي المطلوب".

الى ايمية الصيّاحAimée:

حبيبتي بابا،
طفولتك استثنائية،
في المدرسة طليعيّة،
في الجامعة ابدعت ،
في التلفزيون نجحت،
في التقديم حلّقت،
اما في التمثيل ، فلا حول ولا قوة...
بابا ، افتخر بك، افتخر بك.
ايمية ، تتكاملين مع ريتا وايلي بعناية الماما جاكلين لتوفير الاوكسيجين الطبيعي المطلوب.

 
 

بدورها ردت عليه إيميه بالقول: " بابا.. يا بابا ربّيتونا، وعلّمتونا، ودرّستونا، وتابعتونا،وشجّعتونا (عالمطالعة أوّلا وما بنسى تحدّي الصفحات!)، ودعمتونا..فإذا نجحنا، لأنّو أنتو..وإذا كبرنا، لأنّو أنتو.. وإذا نحن نحن.. لأنو أنتو أنتو..بحبّكن انت والماما قد ما قلبي قادر يساع حبّ.. وأكتر بكتير".

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