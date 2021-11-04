فنون ومشاهير

هيفا وهبي حديث السوشيل ميديا.. هذا ما فعلته بعد حفلها في بورسعيد (صورة)

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:20
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أثارت الفنانة هيفا وهبي الجدل بعد ظهورها عقب إحيائها حفلاً في مدينة بورسعيد وهي تقف أمام عربة لبيع الترمس.

 
 

وكانت هيفا قد حرصت على توثيق رحلتها إلى مدينة بورسعيد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام"، ناشرة مجموعة من الفيديوهات لها من شباك السيارة للبحر والميادين هناك، وأيضا لوجبة الغداء من "الحاجة أم فاطمة".

 

وبعد الحفل مباشرة، التقطت الكاميرات صورا لهيفا وهي تقف على "عربة الترمس" بفستان السهرة الذي أحيت به الحفل والذي خطفت به الأنظار.

 

كما حرصت هيفا، على توجيه رسالة لجمهور بورسعيد، حيث قالت، من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إمبارح اتعرفت على أحلا وأجمل ناس في بورسعيد.. من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بورفؤاد مصر ولبست أخضر عشان النادي المصري، وركبت المعدية ونزلت الشارع أتعرف عليها وأتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة وأكلت من أيادي ست الكل، شكرا بورسعيد أنت راجعالك تاني".

 

المصدر: لها
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