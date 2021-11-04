بعد تناولها الـ"entrecote"... هكذا تمضي إعلامية الـ"ال بي سي" وقتها في الـ"gym" (صور)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" نيكول الحجل، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية داخل نادٍ رياضي، وذلك بعد تناولها وجبة من لحمة "entrecote".