فنون ومشاهير

بعد تناولها الـ"entrecote"... هكذا تمضي إعلامية الـ"ال بي سي" وقتها في الـ"gym" (صور)

Lebanon 24
04-11-2021 | 07:04
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نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" نيكول الحجل، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية داخل نادٍ رياضي، وذلك بعد تناولها وجبة من لحمة "entrecote".
 
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04/11/2021 15:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

نيكول الحجل

تمارين رياضية

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