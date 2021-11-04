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فنون ومشاهير
عامل "دليفري" يعتدي على فنانة شابة بسبب رفضها التصوير معه
Lebanon 24
04-11-2021
|
09:23
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تعرّضت الفنانة هند عبد الحليم للاعتداء اللفظي من عامل "دليفري" بسبب رفضها التصوير معه، وأُلقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات.
وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بوجود بلاغ قدّمته الفنانة هند عبد الحليم إلى قسم الشيخ زايد أول وتؤكد فيه تضررها من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن؛ لإرساله عبارات سبّ وشتائم بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها "أوردر" شحن.
وبيّنت التحريات أن المتهم "مندوب مبيعات" يعمل في إحدى شركات الشحن وبعث برسائل تتضمن سبّاً وقذفاً للممثلة هند عبد الحليم عبر هاتفها المحمول بسبب رفضها التصوير معه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث قسم الشيخ زايد أول من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
المصدر: لها
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