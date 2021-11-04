عامل "دليفري" يعتدي على فنانة شابة بسبب رفضها التصوير معه

تعرّضت الفنانة هند عبد الحليم للاعتداء اللفظي من عامل "دليفري" بسبب رفضها التصوير معه، وأُلقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات.وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بوجود بلاغ قدّمته الفنانة هند عبد الحليم إلى قسم الشيخ زايد أول وتؤكد فيه تضررها من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن؛ لإرساله عبارات سبّ وشتائم بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها "أوردر" شحن.وبيّنت التحريات أن المتهم "مندوب مبيعات" يعمل في إحدى شركات الشحن وبعث برسائل تتضمن سبّاً وقذفاً للممثلة هند عبد الحليم عبر هاتفها المحمول بسبب رفضها التصوير معه.