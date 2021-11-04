فنون ومشاهير

نجم شاب يتعرّض لحادث سير مروّع

Lebanon 24
04-11-2021 | 15:00
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كشفت تقارير إعلامية كويتية عن تعرّض الفنان خالد بو صخر لحادث سير مروّع في منطقة الفحيحيل، وإصابته برضوض في أنحاء متفرّقة من جسمه، في الرقبة والفك الأيمن والأيسر واليد اليسرى، مما استدعى نقله الى المستشفى.

وأوضحت صحيفة "الراي" المحلية أنّ الممثل والمغني الكويتي تلقى أربع غرز في لسانه بسبب جرح عميق، وأنه يرقد حالياً في مستشفى "مبارك"، حيث أكّد له الأطباء أن حالته الصحية مستقرة، وليس هناك ما يثير الخوف والقلق، ولكنه بحاجة الى الراحة لمدة أسبوع.
 


يُذكر أنّ بو صخر خريّج "المعهد العالي للفنون الموسيقية"، وكانت انطلاقته من خلال التلفزيون حيث حصل على لقب أفضل ممثل واعد في عام 2005، ثم شارك في برنامج "ستار أكاديمي 5" على شاشة "ال بي سي" رغم معارضة والدته لذلك، لكنه خرج بعد وقوفه في منطقة الخطر أربع مرات.


المصدر: لها
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