ليلى اسكندر تثير ضجة بتصريحاتها.. فهل قصدت زوجها؟

لفتت تصريحات الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر أنظار المتابعين بعد تصريحات لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وجهت ليلى رسالة عن تعرضها للخذلان، وعن كرهها الشديد للأشخاص الذين يظهرون عكس ما يخفون في قلوبهم.وقالت ليلى: "أنام على مصيبة وأصحى على خبر شين، وخذلان جديد. الله يعين بس. آخ منك يا بو وجهين قديش أكرهك. بس 2021 ما رح أعديها إلا مغربلة كثيرين".كما قالت: "والله البنات صايرين أرجل من الرجاجيل". وتساءل المتابعون عن الشخص الذي توجه له هذه الرسالة، ولإن كان لزوجها علاقة بالموضوع.