صورة نادرة لـ رولا يموت من دون مكياج! هل تغيرت؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرولا يموت من دون مكياج، وهي التي اعتادت أن تظهر بمكياج صارخ وإطلالات جريئة على المستويات كافة.



واكتفت رولا يموت بنشر الصورة على خاصية الستوري في "إنستغرام"، مع استخدام فيلتر بسيط لتنقية الوجه وقد اختارت تسريحة الشعر المالس.