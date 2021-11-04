فنون ومشاهير

بلقيس تخطف الأنظار برقصتها في حفل زفاف (فيديو)

Lebanon 24
04-11-2021 | 13:37
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الفنانة بلقيس بوصلة رقص أثناء إحياء حفل زفاف في دبي.
 
وظهرت بلقيس بالفيديو، ترقص على أنغام أغنية يمنية وتتمايل، وأثارت الرقصة إعجاب المتابعين وتفاعلوا معها بتعليقاتهم.
كما أبدى الجمهور إعجابه بإطلالتها، إذ ارتدت بلقيس فستاناً باللون البنفسجي، وبتسريحة شعر منسدل.
 
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