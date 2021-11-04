فنون ومشاهير

صورة نادرة لـ رشدي أباظة في مراحل حياته الأخيرة

Lebanon 24
04-11-2021 | 13:47
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للممثل المصري الراحل رشدي أباظة، تعود إلى المراحل الأخيرة من حياته، وبدا فيها إلى جانب زوجته الأخيرة إبنة عمه نبيلة أباظة، وقد لاحظ المتابعون أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله بسبب المرض.
 
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رشدي أباظة

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