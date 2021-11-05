فنون ومشاهير

فنان مصري أصيب بفيروس كورونا

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:00
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كشفت صحيفة "صدى البلد" عن إصابة الفنان أحمد خليل، بفيروس كورونا خلال تصوير مسلسل "إلا أنا".
 


وأفادت بأن خليل، أصيب بفيروس كورونا، خلال تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان"، إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".
 
يشار إلى أن الفنان أحمد خليل، كان قد صور بعضا من مشاهده في المسلسل، أول أمس داخل أحداث العمل، وذلك في أثناء اليومين الماضيين.

وبعد فترة التصوير، حصل أحمد خليل على إجازة لعدم وجود مشاهد تصويره له خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل حكاية "حكايتي مع الزمان"، من مسلسل "إلا انا"، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وأحمد خليل وأشرف زكي وليلى عز العرب ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.
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