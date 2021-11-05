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فنون ومشاهير
على عكس التوقعات.. "الهيبة الجبل" ليس الجزء الاخير انتظروا المفاجأة
Lebanon 24
05-11-2021
|
03:11
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سيغيب الممثل السوري تيم حسن عن الموسم الرمضاني المقبل بسبب التزامه بتصوير فيلم "الهيبة"، وفق ما صرّح به أخيراً المنتج صادق الصبّاح صاحب شركة "الصبّاح أخوان" على هامش تكريمه في تونس في مهرجان "قرطاج"، قائلاً: "بعد استراحة كادر مسلسل "الهيبة- جبل" (الهيبة 5) الذي استمر تصويره 130 يوماً على مدار ستة أشهر، ستبدأ تحضيرات "الصباح" لفيلم "الهيبة"، لينطلق التصوير بداية العام المقبل، وقد يستمر حتى شهر آذار. لذا لن يكون حسن في موسم 2022، لكنه سيكون حاضراً في مشروع "هام جداً" في موسم رمضان 2023″.
وعن العقد الذي وقعته شركة "الصباح" مع شركة تركية لتقديم النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"، قال المنتج إنّ: "دور شركته سيقتصر فقط على مراقبة مراحل تحضير وتنفيذ العمل بدون التدخل في اختيار أدوار البطولة"، مضيفاً: "نعتز أن "الهيبة" أول عمل عربي في العصر الحديث تنقل فورماته إلى خارج الوطن العربي".
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