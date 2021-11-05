مايا غنّام تطلق كليب "طلاع من راسي "... وألبومها الاول

ضمن أجواء إحتفالية وسهرة مميزة في مطعم زاد الخير، أطلقت الفنانة اللبنانية مايا غنّام ألبومها الاول الذي يتضمن ١٢ أغنية متنوعة ، إضافة الى إطلاق كليب لاغنية " طلاع من راسي " للمخرج عمار النحاس ، وكتب كلماتها الاعلامي زكريا فحام منتج العمل ، ولحنها هيثم زياد ووزعها عامر منصور.

حضر الحفل عدد الزملاء الاعلاميين وبعض الشعراء والملحنين ومدراء الانتاج.

كليب طلاع من راسي بعيد كل البعد عن الاجواء الرومنسية ، قرر المخرج أن يكون فُكاهياً أي بشكل كوميدي ، وإختار المنتج زكريا فحام المصور الصحفي علي كاظم ليلعب دور البطولة ، حيث يتمتع بموهبة جميلة وإستطاع بكل حرافية ان يخدم الدور المطلوب.

قدمت النجمة مايا وصلة غنائية على المسرح ، إختتمتها بأغنية طلاع من راسي مع قطع قالب الحلوة المزين بصورتها الجميلة.

جدير ذكره بأن مايا تألقت بفستان أحمر برز أنوثتها وجمالها ، وكان من تصميم المبدعة ندوى الأعور.