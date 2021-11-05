فنون ومشاهير

مايا غنّام تطلق كليب "طلاع من راسي "... وألبومها الاول

Lebanon 24
05-11-2021 | 07:42
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ضمن أجواء إحتفالية وسهرة مميزة في مطعم زاد الخير، أطلقت الفنانة اللبنانية مايا غنّام ألبومها الاول الذي يتضمن ١٢ أغنية متنوعة ، إضافة الى إطلاق كليب لاغنية " طلاع من راسي " للمخرج عمار النحاس ، وكتب كلماتها الاعلامي زكريا فحام منتج العمل ، ولحنها هيثم زياد ووزعها عامر منصور.
حضر الحفل عدد الزملاء الاعلاميين وبعض الشعراء والملحنين ومدراء الانتاج.
كليب طلاع من راسي بعيد كل البعد عن الاجواء الرومنسية ، قرر المخرج أن يكون فُكاهياً أي بشكل كوميدي ، وإختار المنتج زكريا فحام المصور الصحفي علي كاظم ليلعب دور البطولة ، حيث يتمتع بموهبة جميلة وإستطاع بكل حرافية ان يخدم الدور المطلوب.
قدمت النجمة مايا وصلة غنائية على المسرح ، إختتمتها بأغنية طلاع من راسي مع قطع قالب الحلوة المزين بصورتها الجميلة.
جدير ذكره بأن مايا تألقت بفستان أحمر برز أنوثتها وجمالها ، وكان من تصميم المبدعة ندوى الأعور.
 
 
 
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