سيرين عبد النور لابنها: "يقطع الجوع"! (صور)

نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهر فيه ابنها كريستيانو، وهو يأكل المعكرونة بشراهة بيديه.

وعلّقت عبد النور على الفيديو قائلة: "يقطع الجوع".