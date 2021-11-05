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فنون ومشاهير
سيرين عبد النور لابنها: "يقطع الجوع"! (صور)
Lebanon 24
05-11-2021
|
09:00
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهر فيه ابنها كريستيانو، وهو يأكل المعكرونة بشراهة بيديه.
وعلّقت عبد النور على الفيديو قائلة: "يقطع الجوع".
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