فنون ومشاهير

بعد دخولها المستشفى... هذه آخر مستجدات الحالة الصحيّة لمايا دياب

Lebanon 24
05-11-2021 | 10:08
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قالت شقيقة الفنانة مايا دياب، غريس دياب، إن "شقيقتها غادرت مستشفى يتواجد في مدينة دبي الإماراتية، وليس في بيروت، بعد تعرضها لحادثة تسمم حادة".

وأضافت في حديثٍ لـ"سكاي نيوز": "تبين لاحقا وبعد إجراء الفحوصات، أنها تعاني من نقص حاد في الحديد وبعض الفيتامينات الأساسية، مما استدعى مكوثها في المستشفى عدة أيام".

وأعلنت أن "حالة مايا دياب الصحية باتت أكثر استقرارا"، مشيرة إلى أنها تستكمل علاجها في منزلها الخاص في دبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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