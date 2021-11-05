جورج وسوف يثير قلق الجمهور على المسرح في موسم الرياض

أشعل الفنان السوري جورج وسوف والفنان اللبناني وائل جسار أجواء العاصمة السعودية الرياض بعد إحيائهما حفلًا على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

وبدأ الحفل بظهور وائل جسار على المسرح وقدم باقة من أجمل أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، منها مهما تقولو، بتوحشيني، غريبة الناس، مشيت خلاص، نخبي ليه، مليون احبك، خليكي ذكرى.

وبعد انتهاء وائل من وصلته الغنائية، ظهر جورج وسوف على المسرح مستندًا على أحد الكراسي وبدا عليه الإرهاق ما أثار قلق الجمهور، فشجعه بالتصفيق الحار، ليبهرهم بغناء مجموعة من أجمل أغانيه.