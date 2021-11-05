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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة عملت راقصة تعري...كانت تخدّر الرجال لتسرقهم!
Lebanon 24
05-11-2021
|
14:44
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يبدو أن الفنانة العالمية كاردي بي لا تخجل أبداً من الماضي الأسود الذي صاحبها، علمًا أنها كانت تعمل راقصة تعري، قبل أن تصبح اليوم إحدى أشهر الفنانات العالميات.
واعترفت كاردي بأنها كانت إمراة سيئة في مرحلة معينة من حياتها، وقالت إنها كانت تخدّر الرجال لكي تستطيع أن تسرق أموالهم، وذلك حين كانوا يطلبون لقاءها بعد دوام عملها في الملهى الليلي.
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