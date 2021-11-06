مرّة جديدة ملكة جمال لبنان تثير الجدل بصورة بروب الاستحمام!

مرّة جديدة، أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الجدل، فنشرت صورة عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي مرتدية روب الاستحمام.

وتجدر الاشارة إلى أن رعيدي تمضي أيامها حاليا في العاصمة البريطانية لندن.