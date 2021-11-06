فنون ومشاهير

مرّة جديدة ملكة جمال لبنان تثير الجدل بصورة بروب الاستحمام!

Lebanon 24
06-11-2021 | 01:22
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مرّة جديدة، أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الجدل، فنشرت صورة عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي مرتدية روب الاستحمام.
 
وتجدر الاشارة إلى أن رعيدي تمضي أيامها حاليا في العاصمة البريطانية لندن.
 
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مايا رعيدي

لندن

روب استحمام

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