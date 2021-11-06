فنون ومشاهير

إيميه صيّاح تتعرض للتهديد... ومتابع يحذرها: "سامعة؟" (صورة)

Lebanon 24
06-11-2021 | 02:05
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نشرت الممثلة إيميه صيّاح رسالة تلقتها من أحد المتابعين لمسلسل الهيبة، في جزئه الجديد. وقال المتابع لها: "أوعا تقوليلي انو ساره رح تقذي لجبل، بطل احكي معك، سامعة؟، غيرو السيناريو ما بفهم، بس أوعا تقذي".
 
فعلّقت صيّاح ضاحكة: "أتعرض للتهديد".
 
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