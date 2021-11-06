بالفيديو... أول حفل لوائل كفوري بعد تعافيه من حادث السير

عاد وائل كفوري من جديد لنشاطه الفني بعد تعرضه لحادث مروع في الأسابيع الماضية، حيث أحيا الفنان اللبناني أول حفل له بعد الحادث في الأردن، وحظى باستقبال حافل من قبل الجمهور.



وبدأ وائل حفله الذي أقيم بفندق هيلتون بالبحر الميت في الأردن بأغنية "كلنا مننجر"، وسط استقبال كبير من قبل الجمهور الأردني، الذي حضر الحفل وهتف باسم النجم اللبناني، الذي يظهر لأول مرة في حفل غنائي بعد الحادث الذي تعرض له، وقدم وائل كفوري مجموعة من أجمل الأغاني والتي من بينها أغنية "لو حبنا غلطة"، كما ردد أيضا الحضور معه أغنية "البنت القوية" التي قام أيضا بغنائها في الحفل، وائل كفوري أشعل حفله كذلك بأغنية "شو رأيك".

و وجه في بداية الحفل رسالة للجمهور الكبير الذي حضره وأعتذر له على أي خطأ قد يقع فيه أثناء الحفل، في إشارة منه أن الحادث الذي تعرض له لا يزال يحمل بعض آثاره فقال وائل كفوري: "أعذروني إذا اليوم حدث بعض التكسير فأرجوا المعذرة شكرا لكم"، بينما رحب الجمهور بعودة النجم اللبناني وسانده بعد رسالته القصيرة، ونال الظهور الأول للفنان وائل كفوري في حفله بالأردن اهتماما كبير من قبل جمهوره ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث أنه الحفل الأول الذي يظهر فيه الفنان اللبناني بعد الحادث الذي تعرض له في الأسابيع الماضية والذي تسبب في دخوله إلى المستشفى.