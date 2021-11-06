من هي أغنى فنانة لبنانية؟

بعد اثبات أنفسهن على الساحة الفنية، تمكن عدد كبير من الفنانات من تحقيق ثروات كبيرة، بعضهن عرفن كيف يستثمرن أموالهن في بيزنس خاص أو عقارات، ففاقت ثرواتهن العشرة ملايين دولار.

من هن الفنانات اللبنانيات اللواتي يتصدرن القائمة في أول ثلاثة مراكز؟

1- تتصدر الفنانة هيفا وهبي قائمة الأغنى بين الفنانات اللبنانيات حسب اخر احصاء لـ Ticketing Box office اذ بلغت ثروتها الـ57 مليون دولار. تعتبر مسيرتها الفنية قصيرة الى متوسطة اذ اصدرت ستة ألبومات ومثلت في 3 أفلام و3 مسلسلات.

4- تليها الفنانة اللبنانية إليسا التي تبلغ ثروتها 41 مليون دولار وهي باعت اكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها، انها واحدة من أفضل الفنانات مبيعاً في الشرق الاوسط.

3- في المركز الثالث تأتي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تقدر ثروتها بـ38 مليون دولار، جمعتها من خلال مسيرتها الغنائية.

(عربي نت)