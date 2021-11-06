بعد يومين من وفاته... إعلامية الـ"او تي في" تستذكر والدها بصورة مؤثرة

بعد يومين من وفاته، استذكرت الاعلامية في قناة الـ"أو تي في" جويل بو يونس والدها، عبر نشرها صورة عائلية عبر خاصية "ستوري" عبر "انستغرام"، برفقة والدها الراحل وشقيقاتها ووالدتها.

وعلّقت على الصورة قائلة: "بابا" مع قلب.