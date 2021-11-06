26
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بعد يومين من وفاته... إعلامية الـ"او تي في" تستذكر والدها بصورة مؤثرة
Lebanon 24
06-11-2021
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد يومين من وفاته، استذكرت الاعلامية في قناة الـ"أو تي في" جويل بو يونس والدها، عبر نشرها صورة عائلية عبر خاصية "ستوري" عبر "انستغرام"، برفقة والدها الراحل وشقيقاتها ووالدتها.
وعلّقت على الصورة قائلة: "بابا" مع قلب.
مواضيع ذات صلة
بصورة جريئة... نادين نجيم تحتفل بوصولها للـ14 مليون متابع على انستغرام
Lebanon 24
بصورة جريئة... نادين نجيم تحتفل بوصولها للـ14 مليون متابع على انستغرام
06/11/2021 13:10:48
06/11/2021 13:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشعل انستغرام بـ"شورت" جينز.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشعل انستغرام بـ"شورت" جينز.. شاهدوا الصورة
06/11/2021 13:10:48
06/11/2021 13:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج داخل "العناية المركزة"...ما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
زواج داخل "العناية المركزة"...ما القصة؟ (صورة)
06/11/2021 13:10:48
06/11/2021 13:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن مضرج بالدماء... (صورة)
Lebanon 24
تيم حسن مضرج بالدماء... (صورة)
06/11/2021 13:10:48
06/11/2021 13:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جويل بو يونس
صورة
انستغرام
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
15:31 | 2021-11-05
05/11/2021 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
08:00 | 2021-11-05
05/11/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
15:17 | 2021-11-05
05/11/2021 03:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
10:45 | 2021-11-05
05/11/2021 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الإنترنت في لبنان
Lebanon 24
إلى المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الإنترنت في لبنان
12:30 | 2021-11-05
05/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:56 | 2021-11-06
تيم حسن مضرج بالدماء... (صورة)
06:28 | 2021-11-06
زوجة معتصم النهار تحذف صوره
06:00 | 2021-11-06
تأجيل تصوير الجزء الجديد من "الفهد الأسود"... ما علاقة هذه الممثلة؟
04:55 | 2021-11-06
الاعلامي اللبناني في صورة رومانسية مع زوجته عارضة الازياء: "أنا لحبيبي وحبيبي الي" (صورة)
03:50 | 2021-11-06
من هي أغنى فنانة لبنانية؟
03:00 | 2021-11-06
ماذا بين ستيفاني صليبا ومحمد رمضان؟ (صورة)
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 13:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 13:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 13:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact